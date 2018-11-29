Сечин провел встречи с первым вице-премьером Госсовета КНР и главой CNPC

Глава «Роснефти» Игорь Сечин провел в четверг встречу с первым вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном.

«Стороны обсудили развитие сотрудничества в области энергетики, расширение совместных проектов, создание благоприятного климата для привлечения инвестиций. Участники встречи отметили, что сотрудничество российских и китайских энергетических компаний носит стратегический интегральный характер и поступательно развивается», — отмечается в пресс-релизе компании.

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Сечин находится в Пекине в связи с участием в работе первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Также в четверг глава «Роснефти» встретился с руководителем Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Ван Илинем.

«Главы компаний подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества. Документ предусматривает взаимодействие сторон в области развития научно-технического потенциала по таким ключевым направлениям, как разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка и нефтехимия, а также инженерные технологии и техническое обслуживание на территории России, Китая и третьих стран», — говорится в сообщении НК.

Сечин и Ван Илинь высоко оценили работу Совместного координационного комитета (СКК), который был создан в 2017 году по итогам официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Одной из ключевых задач Координационного комитета является содействие развитию проектов сотрудничества по таким стратегическим направлениям как долгосрочные поставки нефти, разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка, развитие СПГ проектов, производство оборудования и научно-технические исследования.

Для повышения эффективности взаимодействия стороны намерены расширить функционал рабочих групп, отвечающих за научно-техническое сотрудничество в рамках Совместного координационного комитета «Роснефть» — CNPC.