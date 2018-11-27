Миссия МАГАТЭ проверила соблюдение принципов безопасности в «Росэнергоатоме»

Миссия МАГАТЭ ОСАРТ, являющаяся инструментом независимой оценки эксплуатационной безопасности атомных станций, по итогам проверки «Росэнергоатома» подтвердила приверженность компании принципам безопасности, говорится в сообщении концерна.

Миссия состояла из 12 экспертов и двух наблюдателей, проверка проводилась на Балаковской, Кольской и Смоленской АЭС по 9 направлениям. Это корпоративное управление, независимый ядерный надзор, людские ресурсы, коммуникации, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, закупки, управление авариями и противоаварийная готовность.

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«Эксперты интервьюировали персонал центрального аппарата и атомных станций, наблюдали за совещаниями в центральном аппарате Концерна и на атомных станциях, анализировали документацию, связанную с конкретным направлением оценки, а также изучали способы и содержание коммуникаций с заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении.

При этом эксперты не оценивали «Росэнергоатом» на соответствие требованиям регулирующего органа или безопасность конкретной АЭС.

«До этого в мире были проведены лишь две корпоративные миссии ОСАРТ — в чешской ядерной эксплуатирующей организации CEZ и французской EDF», — напомнил гендиректор концерна Андрей Петров.

Эксперты отметили, что практики «Росэнергоатома» могут быть использованы в других странах.

«Особо отмечу, что мы обнаружили очень хорошие практики, используемые в Концерне, которые будут полезны для мировой общественности, и позволят повышать ядерную безопасность не только на уровне конкретного государства, но и в мировом масштабе: две из них — в области коммуникаций, и одна – в области закупок», — сказал руководитель группы экспертов Питер Таррен.