Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Появились подробности о фигурантах дела Долиной

РИА: двое фигурантов дела об афере с квартирой Долиной были судимы за хищения
Алексей Филиппов/РИА Новости

Двое фигурантов уголовного дела об афере в отношении певицы Ларисы Долиной ранее были судимы за кражи, разбой, грабеж и вымогательство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из них следует, что уроженец Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев сначала был осужден на четыре года и девять месяцев за разбой и кражу, освободился условно-досрочно, затем отбыл срок еще за восемь эпизодов кражи. Другой фигурант из того же города — Артур Каменецкий отсидел пять лет за вымогательство, грабеж и похищение паспорта.

«Вид рецидива преступлений Леонтьева является особо опасным, а вид рецидива Каменецкого... определен как опасный», — сказано в документах.

19 февраля Московский областной суд ужесточил наказание Анжеле Цырульниковой, которая передавала часть денег Долиной мошенникам. Ее приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Всего в состав преступной группировки, которые обманули артистку и других россиян от лица сотрудников полиции и банков, входили четыре человека. Кроме Цырульниковой по делу проходят Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основ. Их приговорили к тюремным заключениям, а также обязали выплатить Долиной 62 млн рублей. По данным SHOT, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее директор Долиной заявил, что имя певицы вновь используют мошенники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!