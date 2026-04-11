Появились подробности о фигурантах дела Долиной

РИА: двое фигурантов дела об афере с квартирой Долиной были судимы за хищения

Двое фигурантов уголовного дела об афере в отношении певицы Ларисы Долиной ранее были судимы за кражи, разбой, грабеж и вымогательство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из них следует, что уроженец Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев сначала был осужден на четыре года и девять месяцев за разбой и кражу, освободился условно-досрочно, затем отбыл срок еще за восемь эпизодов кражи. Другой фигурант из того же города — Артур Каменецкий отсидел пять лет за вымогательство, грабеж и похищение паспорта.

«Вид рецидива преступлений Леонтьева является особо опасным, а вид рецидива Каменецкого... определен как опасный», — сказано в документах.

19 февраля Московский областной суд ужесточил наказание Анжеле Цырульниковой, которая передавала часть денег Долиной мошенникам. Ее приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Всего в состав преступной группировки, которые обманули артистку и других россиян от лица сотрудников полиции и банков, входили четыре человека. Кроме Цырульниковой по делу проходят Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основ. Их приговорили к тюремным заключениям, а также обязали выплатить Долиной 62 млн рублей. По данным SHOT, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее директор Долиной заявил, что имя певицы вновь используют мошенники.