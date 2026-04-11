«Буду думать о них вечно»: капитан «Питтсбурга» о матчах против Овечкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что будет вечно думать об играх против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, передает The Athletic.

«У меня осталось множество воспоминаний об играх с «Вашингтоном», о сериях в плей-офф. У меня будет много воспоминаний о противостоянии с Овечкиным в течение многих лет, но эти серии останутся в памяти больше всего. Я буду думать о них вечно», — сказал Кросби.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

