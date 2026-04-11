В Новороссийске обломки БПЛА повредили три дома

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

В Новороссийске обломки дрона повредили два многоквартирных и один частный дом
Inna Varenytsia/Reuters

В Новороссийске обломки дрона Вооруженных сил Украины повредили два многоквартирных и один частный дом. Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление. Фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сказано в сообщении.

На местах работают оперативные и специальные службы, добавили власти.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотников и уничтожили четыре безэкипажных катера.Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее в Государственной думе пригрозили уничтожением украинских беспилотников над странами НАТО.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
