В Новороссийске обломки дрона повредили два многоквартирных и один частный дом

В Новороссийске обломки дрона Вооруженных сил Украины повредили два многоквартирных и один частный дом. Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление. Фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сказано в сообщении.

На местах работают оперативные и специальные службы, добавили власти.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотников и уничтожили четыре безэкипажных катера.Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее в Государственной думе пригрозили уничтожением украинских беспилотников над странами НАТО.