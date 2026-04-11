Зоозащитники обнаружили в доме пенсионера 250 собак и нашли им новых хозяев

Зоозащитники спасли 250 истощенных собак из британского дома
В Великобритании зоозащитники обнаружили в обычном доме 250 собак, сообщает «Би-би-си».

Королевское общество защиты животных (RSPCA) спасло 87 собак-метисов пуделя из одного частного дома, владелец которого, пожилой мужчина, потерял контроль над разведением питомцев, из-за чего условия их содержания стали критическими. Остальных 163 животных передали в британскую благотворительную организацию Dogs Trust. У собак были свалявшаяся шерсть, воспаленная кожа, сильный стресс — некоторых приходилось выносить из дома на руках.

Операция по спасению прошла в январе после сигнала соседей. Фотографии, на которых десятки животных собраны в тесной гостиной, шокировали публику, многие заподозрили ИИ-генерацию, но организация подтвердила, что снимки были подлинные.

Хозяина животных, признанного «крайне уязвимым», не стали привлекать к ответственности. К настоящему времени многие собаки уже нашли семьи или зарезервированы, но слепой и глухой кокер-спаниель Стиви, а также пудели Ева, Тедди и Сэнди все еще ждут новых владельцев.

Ранее жители Коммунарки пожаловались на собирающего мусор в квартире соседа.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!