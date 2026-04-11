В Израиле отказались обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Посол Лейтер: Израиль на переговорах не будет обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Израиль на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта не будет обсуждать перемирие с ливанским движением «Хезболла». Об этом в ходе телефонного разговора с послом Ливана в США Надой Хаммаде-Муаввад заявил глава дипломатической миссии Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лейтер, пишет The Times of Israel.

«Израиль отказался обсуждать прекращение огня с «Хезболлой», — привело издание слова посла еврейского государства.

9 апреля телеканал NBC News сообщил, что американский лидер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. Впоследствии глава правительства еврейского государства анонсировал прямые переговоры с Ливаном о разоружении движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

11 апреля издание Axios со ссылкой на источники написало, что Вашингтон и Бейрут обратились к Нетаньяху с просьбой временно прекратить удары по ливанской территории. По информации журналистов, власти Ливана через посредников из США предложили Израилю сделать «жест доброй воли» и остановить авиаудары в преддверии переговоров.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем.