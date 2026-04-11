Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Израиле отказались обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Посол Лейтер: Израиль на переговорах не будет обсуждать перемирие с «Хезболлой»
Shutterstock/FOTODOM

Израиль на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта не будет обсуждать перемирие с ливанским движением «Хезболла». Об этом в ходе телефонного разговора с послом Ливана в США Надой Хаммаде-Муаввад заявил глава дипломатической миссии Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лейтер, пишет The Times of Israel.

«Израиль отказался обсуждать прекращение огня с «Хезболлой», — привело издание слова посла еврейского государства.

9 апреля телеканал NBC News сообщил, что американский лидер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. Впоследствии глава правительства еврейского государства анонсировал прямые переговоры с Ливаном о разоружении движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

11 апреля издание Axios со ссылкой на источники написало, что Вашингтон и Бейрут обратились к Нетаньяху с просьбой временно прекратить удары по ливанской территории. По информации журналистов, власти Ливана через посредников из США предложили Израилю сделать «жест доброй воли» и остановить авиаудары в преддверии переговоров.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!