Глава МИД ФРГ заявил о потерях Европы от конкуренции США с Россией и Китаем

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что конкуренция Соединенных Штатов с Россией и Китаем сказывается на европейских странах, передает РИА «Новости».

По словам министра, современная геополитическая среда определяется конкуренцией между мировыми державами.

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«Арена этого состязания становится все более ясной: с одной стороны, экономическая, между США и Китаем, с возможной эскалацией торговых споров. С другой стороны, стратегическая конкуренция между США и Россией, а также США с Китаем», — сказал Маас.

Он подчеркнул, что больше всего от такого положения дел теряет Европа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что торговые войны в нарушение норм Всемирной торговой организации подрывают мировую экономическую архитектуру.