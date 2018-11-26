Рубль снижается к доллару и евро

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На открытии торгов на Московской бирже рубль снижается по отношению в евро и доллару.

Отмечается, что курс евро по данным на 10.08 мск вырос на 49 коп. и составил 75,54 руб. Курс доллара увеличился на 34 коп. и достиг показателя в 66,53 руб.

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Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.