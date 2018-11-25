Кудрин дал прогноз по курсу рубля в 2019 году
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции. Об этом он заявил в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, аналогичным образом будет определяться и цена на нефть.
«Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года, — сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты заявил, что значительного снижения цен на нефть он не ожидает, хотя и отметил, что «все падения цен на нефть всегда были непредсказуемыми».
«И мировые агентства, и российские министерства, и центральный банк, — мы планируем, что цена на нефть все-таки будет пока сохраняться. Мы немножко разные в позициях, но я думаю, что выше $60 цена на нефть будет», — заключил Кудрин.
Ранее Кудрин предупредил о падении реальных доходов россиян.