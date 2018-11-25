Туск: Британия и ЕС останутся друзьями

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Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск прокомментировал итоги саммита по соглашению о Brexit, передает ТАСС.

Он сообщил, что Великобритании и ЕС предстоит сложный процесс ратификации этого документа, за которым последуют переговоры о будущих отношениях.

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«Впереди сложный процесс ратификации и дальнейших переговоров. Но как бы ни пошел этот процесс, одно несомненно: мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше», — заявил Туск.

Глава ЕС также отметил, что достигнутое соглашение «является лучшим и единственно возможным для обеих сторон». Он подчеркнул, что возобновление обсуждения этого документа в случае провала ратификации исключено.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала итоги саммита по соглашению о Brexit.