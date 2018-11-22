Мэй отказалась от нового референдума по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/12061639/AP_18319666995217-pic905-895x505-88289.jpg">

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от идеи проведения нового референдума по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, жители Британии уже сделали свой выбор.

Она также призвала до конца следовать курсу на реализацию Brexit.

Реклама

Мэй подчеркнула, что решение Палаты общин в отношении сделки по Brexit, не повлияет на выход Британии из ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Испания проголосует против сделки Мэй по Brexit.