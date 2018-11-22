Украина предупредила Европу об «энергетической зависимости» от России

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Министр иностранных дел Украины заявил, что газопровод «Северный поток — 2» увеличит «энергетическую зависимость» европейских стран от России. Свое мнение он выразил в интервью «Укринформ».

Министр отметил, что он поднимал этот вопрос на встрече с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

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«Канцлер Австрии сказал, что австрийский бизнес видит этот проект как экономический. Я ему, опять же, сказал, что мы видим этот проект совсем по-другому — как такой, что фундаментально увеличивает энергетическую зависимость Европы», — сказал Климкин.

Он отметил, что такая ситуация является «проблемой» для Украины и Европейского союза. Также Климкин подчеркнул, что «Северный поток — 2» угрожает национальной безопасности стран.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Россия «исторически» использует энергию в качестве «коэрцитивного оружия».