Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков для российской экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков, поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться жестче. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, с учетом внешних и внутренних факторов, денежно-кредитная политика «должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было».

Глава ЦБ отметила, что выбор конкретных шагов будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания.