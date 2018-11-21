В правительстве задумались об отмене НДС на полезные продукты

Экспертный совет при правительстве предлагает включить в нацпроект «Демография» меры по продвижению здорового образа жизни, в том числе отмену или снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на полезные продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

Кроме того, рассматривается возможность введения субсидий на такие продукты.

Реклама

Как отмечается, к наиболее полезным продуктам в совете отнесли цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, оливковое масло и рыбу.

По мнению членов экспертного совета, эффективным будет также стимулирование этих программ в регионах с недостаточным уровнем продовольственной безопасности, таких как Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва и Чечня.