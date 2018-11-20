Трамп сказал, собирается ли уничтожить мировую экономику

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уничтожать мировую экономику жестким отношением к Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

Он подчеркнул, что ЦРУ не дали 100% точного заключения по убийству Хашукджи, и указал на то, что руководство Саудовской Аравии помогло США в сдерживании цен на нефть.

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Трамп также сказал, что планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Аргентине, если тот приедет на саммит G20.

Ранее сообщалось, что отказ Трампа от санкций против Саудовской Аравии обрушил цены на нефть.