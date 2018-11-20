В ЦБ России рассказали об инструментах борьбы с санкциями

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Первый зампред Центрального банка (ЦБ) России Ксения Юдаева заявила, что регулятор «выработал» инструменты, которые помогают экономике страны нивелировать ущерб от санкций. Слова Юдаевой передает РИА «Новости».

Зампред отметила, что в санкциях есть «элемент непредсказуемости», так как заранее неизвестно, какая мера может быть принята. Поэтому, считает Юдаева, Центробанку следует не угадывать, какие будут введены санкции, а располагать инструментами их «сглаживания».

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«Набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан», — подчеркнула Юдаева.

Ранее агентство Bloomberg оценило падение экономики России из-за санкций.