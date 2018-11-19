Путин назвал сроки завершения сухопутной части «Турецкого потока»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/12059881/RTS261PK-pic905-895x505-22570.jpg">

Президент России Владимир Путин во время церемонии завершения строительства морской нитки «Турецкого потока» выразил надежду, что укладка сухопутной части трубопровода завершится до конца 2019 года, передает корреспондент «Газеты.ru».

По мнению российского лидера, это возможно в том случае, если строительство сухопутной части будет вестись теми же ударными темпами, что морской.

Реклама

«Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года», — сказал Путин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Путину «ваше превосходительство».

Как встречают наш «поток» на той стороне Черного моря и куда заведет новая труба российские газовые потоки в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».