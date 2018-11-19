Медведев рассказал о последствиях торговых войн в мире

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что победителей от развернувшейся в мире торговой войны не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции по итогам поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам Медведев заявил, что эта торговая война уже приносит определенные плоды тем странам, которые пытаются навязать свой курс другим, однако приносят издержки всей мировой торговле.

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«В конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — отметил Медведев.

Он привел в пример заградительные пошлины США, введенные против Китая, которые, по его словам, дают частичные преимущества, чтобы поддержать свой рынок, однако, через некоторое время проблемы возникнут у местного бизнеса.