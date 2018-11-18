Клинцевич отреагировал на слова премьера Польши о войне с Украиной

Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на заявление премьера Польши о том, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, Польша осознанно нагнетает напряженность в отношениях России и Украины. Он добавил, что подобные заявления являются провокацией.

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«Попутно выполняется и заказ США, для которых «Северный поток — 2», что нож в горле», — подчеркнул Клинцевич.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на выступлении в Гамбурге заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» и нападет на Украину.