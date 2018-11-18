Россельхознадзор не пропустит в Казахстан курицу из США

Россельхознадзор временно ограничит транзит по территории России в Казахстан мяса птицы из США с 20 ноября. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, это решение вызвано угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения.

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Подчеркивается, что такая ситуация может произойти из-за отсутствия в этой республике внутренней системы, которая бы позволяла отслеживать перемещение подконтрольных госветнадзору товаров, а также вследствие несоблюдения сроков «интеграции информационных систем».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничит ввоз продукции с двух предприятий Казахстана.