Источник сообщил о существенных трудностях на саммите АТЭС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/213/11950213/Foto-pic905-895x505-31062.jpg">

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Папуа — Новой Гвинее возникли трудности с подписанием итогового соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Отмечается, что итоговая пресс-конференция, на которой должны были огласить декларацию по итогам саммита, должна была состояться в 15.30 (8.30 мск).

Реклама

«Трудности есть в части согласования и принятия итогового документа», — заявил источник.

Ранее на саммите АТЭС премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО).