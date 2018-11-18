Источник сообщил о существенных трудностях на саммите АТЭС
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Папуа — Новой Гвинее возникли трудности с подписанием итогового соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.
Отмечается, что итоговая пресс-конференция, на которой должны были огласить декларацию по итогам саммита, должна была состояться в 15.30 (8.30 мск).
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«Трудности есть в части согласования и принятия итогового документа», — заявил источник.
Ранее на саммите АТЭС премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО).