СМИ уличили Бельгию и Нидерланды в поставках России санкционных груш
Производители из Нидерландов и Бельгии экспортируют в Россию груши в обход ограничений на ввоз в страну иностранной продовольственной продукции. Об этом сообщает газета de Volkskrant.
Как отмечается, с 2014 года за продажу этого фрукта сорта «Конференция» они выручили €240 млн.
«Они маскируют страну происхождения груш путем покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке. Таким образом, внезапно оказывается, что груши поставляются не из Нидерландов, а из какой-либо африканской страны», — отмечает газета.
По информации издания, груши ввозятся в Россию через Литву и Белоруссию.
В материале подчеркивается, что благодаря такой схеме реализуется почти половина от общего объема торговли грушами с Россией.
«Каждый год около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию. Предприниматели зарабатывают на этом не менее €56 млн в год», — утверждает издание.
Отмечается, что каждый день в страну ввозится в среднем 10 фур с «санкционными грушами».