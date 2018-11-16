Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности. Об этом говорится на сайте банка.

По данным кредитной организации, банк в последнее время столкнулся с волной негативных публикаций в интернете, в соцсетях, на форумах и анонимных Telegram-каналах, что вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами со своих счетов.

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«В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность Банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным», — отметили в банке.

Руководство банка вырабатывают меры для восстановления работоспособности. О принятых мерах в банке пообещали проинформировать дополнительно.

Ранее Банк России заявил о вредоносных рассылках в адрес банков якобы от его имени.