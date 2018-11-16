Официальные курсы евро и доллара снизились на выходные

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком с 17 ноября, снизился на 63,36 копейки — до 74,90 рубля. Об этом свидетельствуют данные банка.

В свою очередь курс доллара снизился на 62,28 копейки — до 65,99 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 62,77 копейки, составив 70,0022 рубля.

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