СМИ: МВФ счел Крым частью России

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Международный валютный фонд (МВФ) в ноябрьском отчете Regional Economic Outlook. Europe данные по Крыму и городу Севастополь учел в составе общероссийских экономических показателей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, отчет МВФ посвящен общеевропейскому замедлению темпов роста экономики. Аналитики фонда считают, что на бизнес оказывают высокое давление цены на энергоносители, снижение внешнего спроса, а также развертывание торговых войн.

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Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что признание государственной принадлежности какой-либо территории на деловом уровне считается примером «общемировой практики», когда бизнес противоречит политическим позициям.

Ранее сообщалось, что комитет Генассамблеи ООН третий год подряд принял резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.