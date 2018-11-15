За неделю международные резервы России выросли на $1,8 млрд и на 9 ноября составили $461,5 млрд против $459,7 млрд на 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю вырос на $1,8 млрд, или на 0,4%, в результате положительной рыночной переоценки и на 9 ноября составил $461,5 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1 млрд.