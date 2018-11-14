Банк России отозвал лицензию у московского банка

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Банк России на своем сайте сообщил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у московского «УМ-банка».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 14 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью «УМ-Банк» ООО, рег. № 1441, г. Москва (приказ Банка России от 14 ноября 2018 года №ОД- 2953)», — говорится в тексте официального сообщения.

«УМ-банк» является участником системы страхования вкладов. По данным рейтинга РИА «Новости», на 1 сентября банк занимал 298 место в банковской системе России.