Британия и ЕС согласовали проект соглашения по Brexit

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Европейские и британские власти согласовали проект соглашения по выходу Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

Ранее ряд источников также сообщал, что Лондон и Брюссель согласовали проект соглашения по Brexit.

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Детали сделки в данный момент не приводятся.

Ранее также стало известно, что премьер-министр Тереза Мэй заявила кабинету министров, что в среду, 13 ноября, он может быть вызван для подписания соглашения по Brexit. По последним данным, заседание кабинета состоится в 17.00 мск.