Independent: Мэй отменила заседание кабмина по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от экстренного заседания правительства, где должны были утвердить сделку по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, отмена заседания связана с тем, что офис премьера не успел подготовить соглашение по Brexit.

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Как отмечается, кабмин Британии может не успеть утвердить условии сделки до следующего саммита ЕС.

При этом, по словам источника, Лондону придется начать подготовку к дорогостоящему Brexit в условиях отсутствия сделки.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.