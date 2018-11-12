На Украине заявили о зависимости от топлива из России
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украину ждет «топливный коллапс» в случае прекращения поставок нефтепродуктов из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на Россию приходится почти 60% импортируемого топлива.
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Он также добавил, что при прекращении поставок на Украине наступит коллапс в секторе нефтепродуктов.
Корольчук подчеркнул, что это станет «катастрофическим ударом» для Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали ущерб от теневого рынка бензина.