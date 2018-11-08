Украина предостерегла Европу от участия в «Северном потоке — 2»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предостерег страны Евросоюза от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Парубия, украинскую газотранспортную систему (ГТС), являющуюся главным элементом транзита, необходимо защитить от России. Для этого спикер предложил привлечь к использованию ГТС США.

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»Украинский парламент, правительство и Президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток-2». Потому что мы, как никто, знаем как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку», — заявил председатель Верховной рады.

Ранее в ФРГ рассказали о ходе переговоров между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа.