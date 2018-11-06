«Роснефть» остается в числе мировых лидеров по динамике добычи

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов, согласно опубликованной во вторник отчетности на сайте компании.

Так, в третьем квартале добыча углеводородов составила 5,83 млн б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,1% квартал к кварталу. Суммарная добыча углеводородов в за этого период выросла на 3,2% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, составив 536 млн б.н.э.

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Таким образом, по динамике добычи «Роснефть» остается в числе лидеров среди мировых мейджоров: Eni в 3 квартале снизила добычу углеводородов на 3%, Sinopec на 2%, BP нарастила добычу - на 1,6%, PetroChina на 0,3%.

В результате смягчения ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+ среднесуточная добыча жидких углеводородов компании в отчетном периоде составила 4,73 млн барр., увеличившись на 3,4% в годовом выражении.

Прирост среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в России в сентябре 2018 года относительно уровня октября 2016 года составил 138 тыс. барр., из которых более 62% – доля «Роснефти». Благодаря ключевому вкладу «Роснефти» уровень среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в России достиг исторического максимума в октябре 2018 года, в кратчайшие сроки превысив уровень добычи до начала реализации Соглашения ОПЕК+ (октябрь 2016 года).