Экспорт нефти из России могут запретить ряду компаний

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проработать возможность экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их производителями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера.

Возможность о введении таких ограничений поручено до 12 ноября проработать Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития и ФАС.

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Кроме того, ведомства должны проработать «увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок».

Ранее стало известно, когда будет подписано соглашение о стабилизации рынка топлива в России.