Помпео назвал страны, которых не коснутся иранские санкции
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон выведет из под действия санкций против Ирана восемь стран, экспортирующих иранскую нефть, передает РИА «Новости».
По его словам, в число стран-исключений вошли Китай, Индия, Греция, Южная Корея, Япония, Турция, Тайвань и Италия. При этом госсекретарь подчеркнул, что это временные меры.
«Исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции», — сказал Помпео.
Новые санкции Соединенных Штатов против Ирана вступили в силу в понедельник, 5 октября. Как отмечалось, американские ограничения затронут более 700 организаций и физических лиц, ведущих бизнес с Ираном.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон пообещал Ирану еще больше санкций.