Вице-премьер: укрепление позиций России вызывает «черную зависть» в мире

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что укрепление позиций России и Китая в мире вызывает «черную зависть» ряда партнеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва и Пекин часто сталкиваются с нечестной конкуренцией.

Он также добавил, что это свидетельствует о том, насколько влиятельными игроками являются Россия и Китай в современном мире.

Ранее сообщалось, что Китай рассчитывает вместе с Россией защищать систему свободной торговли.