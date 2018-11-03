Козак оценил шансы введения госрегулирования цен на топливо

Российский вице-премьер Дмитрий Козак полагает, что ввести государственное регулирование цен на топливо в России невозможно. Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала «Россия 1»

По его словам, в условиях сложившиеся за минувшие 30 лет структуры рынка государственное регулирование ценообразования невозможно.

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«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», — сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что российское правительство располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами, чтобы сдерживать рост цен на топливо в пределах инфляции. Данные меры могут привести к закрытию части АЗС или к дефициту топлива, считает Козак.

Ранее он заявил, что ситуация на топливном рынке в России была расшатана «несколько искусственно».