Маск рассказал о худшем году в жизни

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что 2018 год оказался худшим в его жизни. Об этом сообщает портал Recode.

Маск подчеркнул, что это связано с проблемами в работе над электромобилем. По словам бизнесмена, ему нередко приходилось работать по 120 часов в неделю.

Реклама

«Это было ужасно. Честно говоря, за этот год я будто постарел на пять лет. Худший год в моей карьере. Безумно болезненный», — пожаловался Маск.

Он отметил, что в некоторые периоды он «спал пару часов, работал, спал, снова работал и так семь дней в неделю». В настоящее время, по словам Маска, он работает по 80-90 часов в неделю.

«Это еще куда ни шло», — добавил Маск.

Ранее сообщалось, что Маска отстранили на три года от руководства Tesla.