Медведев поручил предотвратить негативный эффект мер против Украины для компаний России

Российский премьер Дмитрий Медведев дал Минпромторгу и Минэкономиразвития поручение нивелировать негативное влияние введенных против Украины спецмер на российские компании. Об этом говорится в постановлении правительства.

В соответствии с документом будут введены специальные экономические меры, предусматривающие блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России в отношении 68 юридических лиц и 322 физических лиц.

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«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер… на деятельность российских организаций», — говорится в документе.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении украинской стороны.