Bloomberg: США введут новые пошлины на товары из Китая в случае провала встречи лидеров

Соединенные штаты могут объявить в декабре о введении дополнительных пошлин на весь оставшийся импорт китайских товаров, если встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях G20 не сможет смягчить торговую войну, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Пошлины планируется ввести на ряд китайских товаров, которые не попали под предыдущую волну американских пошлин. Сумма пошлин может достигнуть $257 млрд.

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Американские чиновники готовятся к такому сценарию в случае, если запланированная встреча лидеров США и Китая не даст какого-либо прогресса на полях саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в ноябре, утверждают два источника агентства. Однако окончательного решения по новым пошлинам в отношении Китая на данный момент принято не было, говорится в материале.

Любое дальнейшее увеличение пошлин продемонстрировало бы решимость администрации Трампа обострить торговую войну с Китаем. В качестве второго варианта в Белом доме рассматривают вопрос об исключении темы торговых отношений из повестки встречи Трампа и Си Цзиньпина, однако такое вряд ли возможно, полагают источники агентства.

США в этом году уже ввели пошлины на сумму $250 млрд в отношении китайских товаров.