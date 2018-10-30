ЦБ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян

Банк России зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян. Об этом говорится в обзоре Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Так инфляционные ожидания россиян в октябре 2018 года снизились на 0,8 процентного пункта, до 9,3% после 10,1% в сентября.

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«На это могла повлиять стабилизация курса рубля и цен на бензин. Ожидания населения с мая сохраняются на повышенном уровне, на который они вышли после всплеска цен на бензин»,— говорится в докладе.

Однако аналитики ЦБ отметили, что снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым, так как они «остаются чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям».

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ситуация на российском рынке топливо в настоящее время находится на грани.