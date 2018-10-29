Источник: правительство попросили повысить цены на бензин на пять рублей
Российское правительство попросили увеличить цены на бензин на 4–5 руб. за литр, передает РБК со ссылкой на источники.
Сообщается, что правительству предложили поднять цены с нового года.
Как отмечается, необходимость в повышении цен связана с заморозкой цен на топливо в стране с 1 июня 2018 года.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два дня может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, и дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.