Власти Украины скрыли планы по повышению цен на газ

Правительство Украины планирует повышение цен на газ для населения до уровня 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным агентства, копия постановления о повышении цен была удалена с сайта украинского кабмина после публикации.

Реклама

Как отмечается, проект был утвержден правительством Украины 19 октября.

При этом согласно документу, с 1 января 2020 года цены на газ для населения Украины вырастут до 12 тысяч гривен.

Ранее украинский политик Дмитрий Спивак рассказал, как украинцев обманывают в ситуации с газом.