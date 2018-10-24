Депутат Рады раскритиковал Украину за отказ платить пенсии крымчанам

Юрий Мирошниченко, депутат украинской Верховной рады от «Оппозиционного блока», заявил в эфире NewsOne, что Украина обязана выплачивать жителям Крыма пенсии.

По словам Мирошниченко, жители Крыма являются «гражданами Украины».

«И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий», — заметил Мирошниченко.

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По его мнению, «Украина отрезала Крым» и занимается дискриминацией тех, кто пересекает украинскую границу. Также он подчеркнул, что если украинец остался жить в Крыму, то он должен продолжать пользоваться всем пакетом социальных гарантий.

«Мы физически не можем присутствовать на территории Крыма, [но] мы не имеем никакого права не обеспечивать права своих граждан», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине решили сменить название Крыма.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.