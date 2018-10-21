Украинцам объяснили существенное повышение цен на газ

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышение цен на газ неизбежно, так как от тарифов зависит сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ). Заявление спикера опубликовано на сайте Рады.

Парубий подчеркнул, что Украине «очень нужна» поддержка ВМФ. Поэтому, по его словам, появилась необходимость повысить цены на газ.

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Спикер Верховной Рады заметил, что такие «шоковые реформы» не поддерживаются населением, однако необходимы для действующей власти. Парубий добавил, что он несколько раз просил у ВМФ «снять с повестки» этот вопрос.

Ранее сообщалось, что правительство Украины повысило цену на газ для населения на 23,5%.