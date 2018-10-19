Медведев и Меркель обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава ФРГ Ангела Меркель обсудили на полях саммита АСЕМ ряд вопросов, связанных с экономическим взаимодействием между странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько.

Приходько отметил, что стороны сосредоточили внимание на некоторых «актуальных вопросах» бизнес-сотрудничества.

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«В том числе в энергетике», — указал руководитель аппарата.

Также он рассказал, что российский премьер отметил поступательное развитие экономического сотрудничества и выразил надежду, что «имеющие сложности» не помешают отдельным проектам.

Ранее сообщалось, что Медведев кратко пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном перед сессией АСЕМ.