Китай попросил создать третейскую группу ВТО из-за спора о пошлинах с США

Китай запросил учредить третейскую группу по спору с США во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за применения Вашингтоном дополнительных пошлин на сталь и алюминий, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

По мнению китайской стороны, американские пошлины на сталь и алюминий на самом деле являются торговым протекционизмом и противоречат правилам многосторонней торговли. В заявлении подчеркивается, что против подобных действий США выступают многие страны-участницы ВТО, в том числе и Китай.

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Как отмечается, Китай провел с США консультации по нормам организации, однако решить проблемы, волнующие китайскую сторону, не удалось.

«Ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждение третейской группы для рассмотрения спора по пошлинам США на сталь и алюминий», — заявили в китайском минкоммерции.

Китай также выразил надежду на то, что третейская группа ВТО сможет провести объективное, справедливое разбирательство по данному делу.