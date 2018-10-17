WP: сотрудницу минфина США обвинили в утечке данных о Манафорте и Бутиной

Старшего советника министерства финансов США Натали Мэйфлауэр арестовали по обвинению в раскрытии СМИ данных из докладов о подозрительных финансовых операциях, которые были связаны с бывшим главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом и арестованной в США гражданкой России Марией Бутиной, передает The Washington Post.

Сообщается, что 50-летняя Мэйфлауэр передала информацию репортеру Buzzfeed News. По предварительным данным, она начала заниматься передачей данных СМИ в октябре 2017 года.

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Отмечается, что по материалам этих документов было написано более десятка материалов.

Ранее СМИ писали, что экс-партнер Манафорта просил израильскую фирму помочь Трампу выиграть выборы.