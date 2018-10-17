Путин и ас-Сиси договорились полностью восстановить авиасообщение России и Египта

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между странами в полном объеме, сообщает РИА «Новости».

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Каир», — сказал Путин по итогам переговоров.

По его словам, лидеры обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.