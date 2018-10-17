В Польше объяснили решение о покупке американского газа вместо российского

Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк объяснил решение приобретать природный газ у США, а не у России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что польская нефтегазовая компания PGNiG подписала контракт на поставку с американской Venture Global LNG. Вожняк пояснил, что американский газ стоит дешевле.

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«20 с чем-то процентов дешевле. Почти 30% дешевле, чем российский газ», — заявил Вожняк.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку природного газа предусматривает поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение 20 лет.